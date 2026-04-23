براون: أنقذوا نزاهة «فورمولا 1»

ندد الأمريكي زاك براون، المدير التنفيذي لفريق ماكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1»، بالروابط المالية بين فرق منافسة، معتبرًا أنها من شأنها تقويض نزاهة رياضة السيارات.

وخلال لقاء مع الصحافة، في مقر ماكلارين للفورمولا 1 جنوب لندن، العاصمة البريطانية، لم يسمِّ براون، فريق ألبين، الذي تداولت الأخبار أخيرًا إجراءه مفاوضات مع مرسيدس، لبيع ربع رأسماله، قائلًا :«ينبغي أن تكون فرق الفورمولا 1، الـ11 جميعها مستقلة قدر الإمكان، لأنني أعتقد أن هُناك خطرًا كبيرًا يتمثل في المساس بنزاهة رياضتنا، وهو ما قد ينفر جماهيرنا بسرعة أكبر من أي شيء آخر».

وأضاف المليونير الأمريكي صاحب الـ 54 عامًا، والمدير التنفيذي لماكلارين منذ عشرة أعوام :«ينطبق هذا على أيّ كان وعلى الجميع، على فرق «أ» و«ب»، وعلى أيّ شكل من أشكال الملكية المشتركة»، في إشارة إلى إمكانية امتلاك مالك واحد في الفورمولا 1، فريقًا كبيرًا «أ» وآخر أصغر «ب» على غرار شركة ريد بول النمساوية، التي تملك فريقي ريد بول ريسينج، الذي يقود له الهولندي ماكس فيرستابن، والفرنسي إسحاق حجار، وفريق رايسينج بولز.

وتابع براون : «إذا تحدثنا عن الأداء، فمن الممكن بالفعل تعظيم هذا الأداء عندما يعتمد فريقان على المجموعة نفسها، إنها مشكلة حقيقية تتعلق بنزاهة الرياضة ومسألة خطيرة تمس عدالتها».

وسبق وانتقد براون، في عام 2024، السماح لأحد سائقي رايسينج بولز، خلال أحد السباقات، بتمكين الفريق الأول ريد بول ريسينج من حصد نقاط على حساب ماكلارين.

ويزود محرك مرسيدس-إيه إم جي مع فريقه الخاص في الفورمولا 1، الفرق البريطانية ماكلارين ووليامس، إضافة إلى الفريق الفرنسي ـ البريطاني ألبين الذي يتوزع مقره بين فيري-شاتيون قرب باريس وإنستون شمال غرب لندن.