من هو النقبي حكم نهائي الشباب والريان؟

احتضن نادي الخليج الإماراتي «خورفكان حاليًا» البدايات الكروية للاعب المحلّي عادل النقبي، الذي حلم بالسير على خطى نجوم لامعة في الساحرة المستديرة، لكن إصابة مبكّرة بخّرت أحلامه، وأجبرته على الاعتزال، والتحوّل إلى مهنة التحكيم.

ويدير الحكم الدولي الإماراتي عادل النقبي مواجهة الريان القطري والشباب السعودي، الخميس، في نهائي دوري أبطال الخليج، على ملعب أحمد بن علي في الدوحة.

ولد النقبي في 10 يناير 1982 في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، حيث نشأ في بيئة ساحلية أسهمت في تشكيل انضباطه الشخصي قبل توجهه للمجال الرياضي.

بدأت علاقته مع الصافرة في عام 2007 حين التحق بسلك التحكيم الإماراتي متأثرًا بشغفه بمتابعة القوانين المنظمة للعبة كرة القدم، برزت موهبته تحت أنظار لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم التي قدمت له الدعم الفني اللازم لتطوير قدراته الميدانية.

حصل النقبي على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2015، ما أتاح له فرصة الحضور في المحافل القارية والعالمية الكبرى.

تشير بيانات موقع «ترانسفير ماركت» إلى إدارته لعدد كبير من المباريات في دوري المحترفين الإماراتي ودوري أبطال آسيا بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وتميزت مسيرته بالقدرة على ضبط المباريات الجماهيرية والحساسة.

سجل الحكم الدولي صاحب الـ44 عامًا حضورًا لافتًا في خارطة التحكيم الآسيوية من خلال إدارته لمجموعة من المواجهات المفصلية في القارة.

تبرز ضمن سجله المهني إدارته لمباراة اليابان وكوريا الشمالية في طوكيو ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حضر النقبي ضمن أطقم التحكيم في نهائيات كأس آسيا 2023 بقطر حيث أسندت إليه مهام قيادة مباريات مهمة في دور المجموعات منها لقاء أستراليا وسوريا، وعلى صعيد المسابقات القارية للأندية أشرف على إدارة مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة منها لقاء الأهلي السعودي والشرطة العراقي ولقاء ملبورن سيتي وجوهور دار التعظيم، إضافة إلى وجوده في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 حيث أدار مباراة مصر وجمهورية الدومينيكان ومباراة باراجواي ومالي.

وفي الساحة المحلية الإماراتية وضع بصمته في النهائيات الكبرى بإدارته نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2015ـ2016 بين فريقي الوحدة والشباب، إضافة إلى إدارته المتكررة لمباريات «الكلاسيكو» والقمة في دوري المحترفين الإماراتي وكأس رئيس الدولة، تظهر بياناته في المواقع المتخصصة مشاركته في إدارة مباريات في الدوري العراقي ضمن التعاون المشترك بين الاتحادات العربية.

وأدار النقبي في مسيرته التحكيمية، وفق موقع «ترانسفير ماركت»، 243 مباراة، أشهر خلالها 753 بطاقة صفراء و19 بطاقة حمراء مباشرة، مع احتساب 95 ركلة جزاء.