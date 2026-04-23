الإصابة تُبعد ميليتاو وجولر عن الريال

يُعاني البرازيلي إيدر ميليتاو والتركي أردا جولر، لاعبا فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، من إصابتين عضليتين، ومن المرجح غيابهما حتى نهاية الموسم الجاري، وفقًا لما أعلنه النادي الملكي.

وأوضح الريال، في بيانين صحافيين، أنَّ إصابتي اللاعبين شُخّصتا، الخميس، على أنهما إصابتان متشابهتان، إحداهما في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الفخذ اليسرى، والأخرى في الموضع عينه لكن في الفخذ اليمنى.

وذكرت الصحافة الإسبانية أنَّ الدولي البرازيلي ولاعب الوسط التركي سيغيبان لأسابيع عدة، وبالتالي لن يشاركا في المراحل الست الأخيرة من دوري «لاليجا»، بينها الكلاسيكو أمام برشلونة 10 مايو المقبل.

وتبقى مشاركة الثنائي في مونديال 2026 هذا الصيف موضع شك في الوقت الراهن.

ويجد ريال مدريد، المتأخر بفارق تسع نقاط عن برشلونة في سباق لقب الدوري، نفسه مضطرًا إلى تحقيق العلامة الكاملة في المراحل الست المتبقية، على أمل تعويض الفارق، وتفادي الخروج بموسم صفري.