جازان تتصدر السعودية في القراءة

سجّلت منطقة جازان أعلى معدلات القراءة على مستوى مناطق السعودية خلال عام 2025، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن نحو 76 في المئة من سكان المنطقة قرؤوا كتابًا واحدًا على الأقل خلال العام، فيما تصدّرت جازان كذلك نسبة قراءة المواقع الإلكترونية للصحف بـ 82 في المئة، إضافة إلى تسجيلها المرتبة الأولى في قراءة مواقع المجلات بنسبة بلغت 74 في المئة.

ويأتي هذا التميز بالتزامن مع إطلاق أول معرض للكتاب في جازان لعام 2025 تحت شعار «جازان تقرأ»، إلى جانب اتساع نطاق المبادرات والأنشطة الأدبية والتعليمية التي شهدتها المنطقة.