«الثقافة» تنظم معرضا فنيّا عن الخرائط

تُنظم وزارة الثقافة خلال الفترة من 6 مايو إلى 22 نوفمبر 2026 معرضًا فنيًّا عن الخرائط بعنوان «خيالٌ حتميٌّ: الخرائط، الفن، وملامح عالمنا»، في مبنى «الأبازيا» أحد المباني التاريخية بمدينة البندقية الإيطالية، ويُشرف على تنظيم المعرض قيِّمُون فنِّيُّون عرب وأجانب، وذلك في إطار جهود الوزارة بتعزيز التبادل الثقافي الدولي مع مختلف دول العالم.

ويتضمن المعرض مجموعةً منتقاة من التحف والمجموعات المُستعارة كالخرائط والمخططات التاريخية والمعاصرة، إلى جانب أعمال فن الخرائط التي تستعرض تطور علم الخرائط «الكارتوجرافيا» عبر العصور، حيث تبرز الخريطة بوصفها وثيقةً معرفية وعملًا بصريًّا يجمع بين الدقة العلمية والحس الفني، وتُسلِّط الضوء على دورها في توثيق التحولات الجغرافية والتاريخية، وفي رسم ملامح المكان والهوية عبر الزمن.

ويجمع المعرض خرائطَ من مجموعاتٍ عالمية تعود إلى العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، في حوارٍ مباشر مع أعمالٍ فنية معاصرة، وقطع أثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي، ومخطوطاتٍ زخرفية من القرن الـ18 من شبه الجزيرة العربية، تكشف عن تاريخٍ طويل من التجارة والتبادل الثقافي الذي شكَّل ملامح المنطقة.