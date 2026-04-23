اتفاقية تجمع «العلا» وفنون المجوهرات

وقَّعت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا مذكرة تفاهم مع مدرسة فنون صياغة المجوهرات «L’École»، الخميس.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات صناعة المجوهرات، والتعليم والتدريب الحرفي، والتبادل الثقافي، وتطوير المعرفة، إضافة إلى تطوير منظومة الفنون والصناعات الإبداعية في العُلا، ورفع فرص التعلّم الإبداعي عبر تقديم ورش عمل متخصصة، ودورات احترافية، وبرامج معرفية في الأحجار الكريمة وصياغة المجوهرات.

وسيجري تنفيذ هذه البرامج من خلال توسيع المبادرات التعليمية في «مدرسة الديرة» و«حي الفنون»، مع الاستفادة من شبكة «L’École» وخبراتها التعليمية وقدراتها في النشر لدعم المواهب، وصقل مهارات الحرفيين، وترسيخ فنون المجوهرات ضمن المشهد الثقافي للعُلا، بما يسهم في اكتشاف وتطوير قدرات أبناء وبنات المحافظة وفق معايير عالمية، كما تشمل المذكرة التعاون في البحث الأكاديمي، وإنتاج ونشر محتوى متخصص عن العُلا يُبرز تراثها الحرفي وهويتها الثقافية، إضافة إلى تطوير منصات معرفية تسهم في تمكين الحرفيين المحليين على مختلف المستويات.

وسيُعمل على توسيع نطاق النشر من خلال ترجمة المواد التعليمية الحالية إلى العربية، وإنتاج منشورات جديدة تسلط الضوء على تراث الحرف اليدوية في العُلا، وستُستكشف فرص تنظيم معارض منسقة، وإقامات فنية، وبرامج للتبادل الثقافي تعزز حضور العُلا على الساحة الإبداعية العالمية.