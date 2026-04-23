جائزة ميامي الكبرى تمدد الحصة التدريبية

تقرر تمديد الحصة التدريبية الوحيدة لسباق جائزة ميامي الكبرى بمنافسات «فورمولا 1»، في نهاية الأسبوع المقبل لمدة 30 دقيقة.

ووفق ما أعلنته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، الخميس، ونتيجة لهذا الفارق الزمني والتعديلات الجديدة على اللوائح التي أجريت هذا الأسبوع بشأن استعادة الطاقة والحد الأقصى لسرعة زر التعزيز، سيتم منح السائقين 30 دقيقة إضافية للتعرف أكثر على سياراتهم في الولاية المشمسة.

ويُعد سباق جائزة ميامي، الذي يبدأ بالتدريبات قبل التصفيات التأهيلية في الأول من مايو المقبل، هو الأول منذ انتهاء سباق جائزة اليابان الكبرى في 29 مارس الماضي، وذلك بسبب إلغاء سباقيّ جائزة البحرين الكبرى، وجائزة السعودية الكبرى.