27 يونيو.. الرياض تحتضن «ليلة الأبطال»

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن استضافة العاصمة الرياض لعرض «ليلة الأبطال» «Night of Champions»، السبت 27 يونيو المقبل في «Kingdom Arena»، ضمن فعاليات موسم الرياض وبالتعاون مع WWE.

وتأتي هذه الاستضافة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة السابقة في عام 2025 بالرياض، والتي سجّلت أعلى نسبة مشاهدة داخل الولايات المتحدة لعرض WWE يُنظم في السعودية، في تأكيد جديد على مكانة الرياض كوجهة رئيسة لأكبر الأحداث الترفيهية والرياضية عالميًا.

وأشار آل الشيخ إلى أهمية عودة عرض «ليلة الأبطال» إلى العاصمة الرياض، لافتًا إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الترفيه في السعودية، معربًا عن تطلعه لتقديم ليلة استثنائية ترتقي لتطلعات الجمهور، وتُجسد مكانة الرياض كوجهة رائدة لأكبر الفعاليات الدولية.

ومن المنتظر أن تجمع نسخة العام الجاري نخبة من أبرز نجوم WWE في ليلة استثنائية، تُضاف إلى سلسلة الفعاليات العالمية التي تستقطبها السعودية على مدار العام، امتدادًا للزخم الذي يشهده قطاع الترفيه.

ومن المقرر طرح التذاكر للبيع الإثنين المقبل، عبر منصة Webook، كما سيتم بث العرض مباشرة في الولايات المتحدة عبر تطبيق ESPN ضمن اشتراك ESPN Unlimited، وعلى المستوى الدولي عبر منصة Netflix.

وتستضيف السعودية في عام 2027 عرض WrestleMania 43 بالعاصمة الرياض، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها بتنظيم هذا الحدث العالمي خارج الولايات المتحدة وكندا.

ويأتي ذلك في سياق الحراك الترفيهي المتواصل في السعودية، والذي يشهد على مدار العام استضافة فعاليات عالمية كبرى، امتدادًا لما يرسخه موسم الرياض من حضور دولي واسع وتجارب نوعية.