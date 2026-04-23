انتصار التعاون الغائب يقرّب النجمة من الهبوط

عاد فريق التعاون الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات خارج ملعبه بعد تغلُّبه على مضيفه النجمة 2ـ1، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

واستعاد «سكري القصيم» نغمة الفوز خارج قواعده بعد غياب دام ست مبارياتٍ، اكتفى خلالها بثلاثة تعادلاتٍ مقابل ثلاث خسائر، فيما يعود آخر انتصارٍ له خارج أرضه إلى مواجهة الرياض، 18 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 16 من البطولة.

وافتتح التعاون التسجيل مبكرًا عبر البرازيلي فيكتور براجا، حارس مرمى النجمة، الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 8، وعزَّز البلغاري مارين بيتكوف النتيجة بالهدف الثاني «63».

ونجح النجمة في تقليص الفارق عند الدقيقة 84 بهدفٍ للبرازيلي سامير كايتانو دي سوزا، لكنَّ الوقت لم يسعف الفريق للعودة في النتيجة.

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطةً، جمعها من 14 انتصارًا، وسبعة تعادلاتٍ مقابل ثماني خسائر، مواصلًا تقدمه في جدول الترتيب، ليصل إلى الخامس.

في المقابل، تجمَّد رصيد النجمة عند 11 نقطةً في المركز الأخير، جناها من انتصارين، وخمسة تعادلاتٍ مقابل 22 خسارةً، ليقترب أكثر من توديع دوري روشن السعودي مع تبقي خمس جولاتٍ على نهاية الموسم.

ويتأكَّد هبوط النجمة رسميًّا حال انتصار ضمك أو الرياض في إحدى مبارياتهما المقبلة خلال الجولات المتبقية.

ويستضيف التعاون نظيره الاتحاد، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 30، فيما يحلُّ النجمة ضيفًا على الخليج، الثلاثاء، لحساب الجولة ذاتها.