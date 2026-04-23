«سباقات الخيل» يستعرض فرص الاستثمار

اختتم نادي سباقات الخيل مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي، ضمن استراتيجيته التي تهدف لاستقطاب الاستثمارات لرياضة سباقات الخيل للسرعة وتعزيز الشراكات النوعية.

كما تأتي المشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الرياضي تماشيًا مع برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحويل القطاع الرياضي إلى مورد اقتصادي مستدام.

وطبقًا لبيان نادي سباقات الخيل شهدت مشاركة النادي في منتدى الاستثمار الرياضي استعراضًا للتوجّهات الاستراتيجية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأثر الاقتصادي لسباقات الخيل.

كما استعرض النادي آليات وضوابط تعزيز منظومة الحوكمة، وتطوير مؤشرات الأداء بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على المبادرات التي يقودها نادي سباقات الخيل لدعم جهود التحوّل المؤسسي، وتفعيلها نحو الاستثمار الرياضي، سعيًا لتعزيز تجربة المستثمرين والمستفيدين.

وفي السياق ذاته استعرض فريق العمل في جناح نادي سباقات الخيل الفرص الاستثمارية المرتبطة بأنشطة تشغيل وتطوير ميادين السباقات والمرافق التابعة لها في مناطق السعودية كافة، وتضمنت الأنشطة شراكات لتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تطوير مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، علاوة على نشاط تشغيل المرافق الرياضية ومرافق الضيافة.

ويسعى نادي سباقات الخيل لتحويل الميادين إلى وجهات سياحية ورياضية تستقبل الزوّار على مدار العام، سعيًا لتعظيم العوائد الاقتصادية وتعزيز كفاءة أصول النادي.

وخلال كلمته في الجلسة الحوارية التي كانت تحت عنوان «الرياضة منصّة للاستثمار» أكّد الأمير سلمان بن عبد الله، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، على أهمية منتدى الاستثمار الرياضي، قائلًا: «تأتي مشاركتنا في منتدى الاستثمار الرياضي للتأكيد على مكانة النادي كوجهة استثمارية رائدة».

وأوضح خلال كلمته أيضًا أن النادي يهدف إلى الإسهام في استدامة نمو رياضة سباقات الخيل، وتطويرها لتكون صناعة متكاملة تتضمن الميادين والمرافق كأصول استثمارية تدر عوائد مجزية، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.