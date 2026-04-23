بعد رحيل دونيس.. بويت يقود الخليج

أعلن نادي الخليج تعاقده مع الأوروجوياني جوستافو بويت لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الجولات المقبلة من دوري روشن السعودي، وفق ما نشره عبر حسابه في منصة «إكس».

وجاء التعاقد مع بويت إثر رحيل اليوناني جورجيوس دونيس لتدريب المنتخب السعودي في كأس العالم 2026.

وسبق أن نشرت «الرياضية»، نقلًا عن مصادرها الخاصة 17 أبريل الجاري، أن إدارة الخليج تقترب من الاتفاق النهائي مع بويت، ويجري حاليًّا التفاهم حول صياغة العقود الرسمية، وفي حال تم التوقيع، سيقود الأوروجوياني الفريق لمدة موسمٍ واحدٍ.

وكان بويت قاد فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي خلال الموسم الماضي، ويمتلك سجلًا تدريبيًّا متنوِّعًا في عددٍ من الدوريات العالمية.

ويُعد جوستافو أول مدربٍ أوروجوياني يقود فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز حين تولى تدريب سندرلاند عام 2013، كما أشرف أخيرًا على تدريب منتخب اليونان قبل محطة الفريق الكوري.

وسبق لبويت أن مثَّل، خلال مسيرته لاعبًا، ناديي تشيلسي وتوتنام قبل أن يبدأ مشواره التدريبي مع برايتون عام 2009، كما خاض تجاربَ تدريبيةً في اليونان وإسبانيا والصين وتشيلي وفرنسا.