رسميا.. دونيس يخلف رينارد في قيادة الأخضر

عيَّن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوناني جورجيوس دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد وفق بيان رسمي أصدره الخميس.

وكشف الاتحاد، عبر البيان، عن تسوية العلاقة التعاقدية مع رينارد الذي قاد المنتخب منذ أكتوبر 2024 وصعّده للمرة الثانية إلى كأس العالم.

واستعرض البيان مسيرة دونيس التدريبية، مشيرًا إلى قيادته أيك أثينا وباوك اليونانيين، وامتلاكه خبرة واسعة في دوري روشن السعودي من خلال الإشراف فنيًا على فرق الهلال والوحدة والفتح، وأخيرًا الخليج، وهو ما يعزز بحسب البيان «من سرعة انسجامه مع المرحلة المقبلة».

وأشار إلى تحقيق المدرب عددًا من المنجزات خلال مسيرته أبرزها الدوري والكأس القبرصيين 2013ـ2014، وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي 2015، وكأس ولي العهد 2015ـ2016.

وطبقًا للبيان، سيعقد الاتحاد السعودي مؤتمرًا صحافيًا بحضور الجهاز الفني الجديد للمنتخب في الرياض، قبل مغادرة البعثة إلى الولايات المتحدة لخوض المعسكر التدريبي الأخير تحضيرًا للمونديال.

ويُمثِّل المعسكر المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وبالتزامن، أعلن نادي الخليج تعاقده مع الأوروجوياني جوستافو «جوس» بويت لتدريب الفريق، بعد انتقال دونيس إلى قيادة المنتخب.

وتحت إشراف اليوناني، لعب الخليج 63 مباراة، فاز بـ 20 منها، بينما تعادل في 13، وخسر 30.