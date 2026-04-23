رسميا.. النجمة أول الهابطين إلى «يلو»

هبط فريق النجمة الأول لكرة القدم رسميًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الخميس، بعد انتصار ضمك على الأخدود 2ـ0 ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، لتتأكد مغادرة الفريق للمسابقة قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

وجاء هبوط النجمة بعد وصول ضمك إلى 26 نقطة، مقابل 11 نقطة فقط للفريق القصيمي، ما يعني أن أقصى رصيد يمكن أن يبلغه النجمة في حال فوزه بجميع مبارياته الخمس المتبقية هو 26 نقطة، وهو الرقم ذاته الذي وصل إليه ضمك بالفعل.

وبحسب لائحة المسابقة، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة في حال تساوي فريقين بالنقاط، وهو ما يمنح الأفضلية لضمك أمام النجمة.

وكان الفريقان تعادلا في مواجهة الدور الأول دون أهداف، قبل أن يكسب ضمك لقاء الدور الثاني بنتيجة 3ـ1، ليتفوق في المواجهات المباشرة ويحسم بقاءه رسميًا مقابل هبوط النجمة.

وبذلك، أصبح النجمة أول الهابطين رسميًا إلى دوري يلو الموسم الجاري، بعد مشوار لم ينجح خلاله في تأمين البقاء بين فرق دوري روشن السعودي.