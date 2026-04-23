ضمك يبتعد عن الخطر ويرسل النجمة إلى «يلو»

ابتعد فريق ضمك الأول لكرة القدم خطوة جديدة عن خطر الهبوط بفوزه 2ـ0 على ضيقه الأخدود، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، الخميس.

وتسبب انتصار ضمك في تأكيد هبوط النجمة رسميًا إلى دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، قبل 5 جولات على نهاية الدوري، إذ يتوقع أن أقصى عدد نقاط من الممكن أن يصله متذيل الترتيب حاليًا 26 نقطة حال انتصاره في جميع مبارياته وهو لا يشفع له بالبقاء بعدما بلغ ضمك الآن 26 نقطة في المركز الـ 15 ويتفوق عليه بالمواجهات المباشرة وفارق الأهداف، حيث مقرر هبوط 3 أندية صاحبة الرصيد الأقل من النقاط إلى الدرجة الأدنى.

وبقى الأخدود مهددًا بالهبوط بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الـ 17 «قبل الأخير».

ويدين ضمك بالفوز إلى لاعبه البرازيلي أريلسون الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 18، والذي أحرز أول أهدافه في دوري روشن منذ انضمامه إلى الفريق الجنوبي قادمًا من تورينسي البرتغالي يناير الماضي، و الأرجنتيني فالنتين فادا الذي سجل الهدف الثاني الدقيقة 89 وهو الهدف الـ19 له مع الفريق.

وأكد ضمك علو كعبه على نظيره الأخدود بعدما حقق فوزه الخامس خلال 6 مواجهات جمعتهما في دوري روشن محافظًا على سجله دون خسارة، حيث حضر التعادل بينهما مرة واحدة.

وظن الأخدود أنه أدرك التعادل لكن محمد الهويش حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الـ «VAR» ليحتسب مخالفة لصالح ضمك عند الدقيقة 35.

ويحل ضمك ضيفًا على الهلال الثلاثاء المقبل، بينما يستضيف الأخدود نظيره الاتفاق 30 أبريل الجاري ضمن الجولة المقبلة.