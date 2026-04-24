عزز صدارة الدوري.. الزمالك يخطف نقاط بيراميدز

عزز فريق الزمالك المصري الأول لكرة القدم صدارته لمجموعة التتويج بلقب الدوري، بعد فوزه، الخميس، على بيراميدز بهدف دون رد، على ملعب القاهرة الدولي، ليخطو خطوة جديدة نحو منصة التتويج.

سجل هدف الزمالك الوحيد الجناح البرازيلي، خوان بيزيرا في الدقيقة 84 بعد تمريرة من البديل الأنجولي شيكو بانزا، وتم تأكيده بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR بعد شبهة التسلل.

وهذا هو الهدف الثامن البرازيلي مع 10 صناعات في 37 مباراة بقميص الزمالك بكل المسابقات. وتوج اللاعب مجهوده بحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الثاني، بعدما لعب كلاهما مباراتين.

ويتقدم الزمالك بفارق خمس نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث، والذي سيلتقي مع بيراميدز الإثنين المقبل.

وسيصطدم الزمالك بالأهلي في الأول من مايو المقبل، وستكون المباراة الثالثة له وفي حال فوزه فسيتقدم خطوة جديدة نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2022.

وبحسب نظام الدوري المصري تقسم الفرق إلى مجموعتين الأولى تضم السبعة الأوائل، ويتم من خلالها تحديد المشاركين الأربعة في البطولات القارية الموسم المقبل.

وستلعب فرق هذه المجموعة دوري من دور واحد فيما بينها وتضاف النقاط المحصلة في تلك المرحلة لنقاط الدور الأول.

أمام المجموعة الثانية فتضم الفرق من الثامن وحتى الحادي والعشرين، وستلعب فيما بينها أيضًا بنظام دوري من دور واحد، لتحديد الهابطين الأربعة لدوري الدرجة الثانية.