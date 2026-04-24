بثنائية.. ليفانتي يعيد إشبيلية إلى دائرة الخطر

عاد فريق إشبيلية الإسباني الأول لكرة القدم إلى دائرة الخطر بعد سقوطه الخميس أمام مضيفه ليفانتي بهدفين دون رد، لحساب الجولة الـ32 للمسابقة.

وتقمص إيفان روميرو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي ليفانتي في الدقيقتين 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني ليضع الفريق الأندلسي على مسافة نقطة من مراكز الهبوط.

ويرفع ليفانتي، الذي حقق فوزه الثامن في البطولة الموسم الجاري رصيده إلى 32 نقطة، لكنه بقي في المركز الـ 19 قبل الأخير، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن إشبيلية الـ 17 مع تبقي ست مراحل فقط على نهاية الموسم الجاري، لكنه منح نفسه آملًا بتجاوز الخطر.

وكان إلتشي الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ 16 بـ 35 نقطة بعد أن فاز الأربعاء على أتلتيكو مدريد 3-2.