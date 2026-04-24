دوري السيدات.. الأهلي وصيفا.. وشعلة الشرقية يهبط

حصد فريق الأهلي الأول لكرة القدم للسيدات وصافة الدوري الممتاز، بعد تعادله مع القادسية (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، الخميس، ضمن الجولة الـ14 في ختام المسابقة.

وتقدم القادسية بثنائية عن طريق الكاميرونية أجارا نشوت عند الدقيقة "20" قبل أن تضيف البرازيلية أدريانا من علامة الجزاء "49".

ونجح الأهلي في العودة بالنتيجة وإدراك التعادل بهدفين سجلتها الكنغولية نعومي كاباكابا "56" وأضافت الثاني فدوى خالد "85".

وفي مباراة أخرى، حلّ الاتحاد ثالثًا بعد تعادله سلبيًا أمام نيوم (0-0) على ملعب الأول، فيما ضمن نيوم بقاءه رسميًا في الدوري الممتاز للسيدات.

وفرّط الاتحاد في فرصة انتزاع المركز الثاني، بعدما اكتفى بالتعادل أمام نيوم في الجولة الختامية، إذ كان الفوز كفيلًا بتقدمه على الأهلي، إلا أن النتيجة أبقته ثالثًا برصيد 26 نقطة، مقابل 27 نقطة للأهلي الذي حسم الوصافة رسميًا.

وفي صراع الهبوط، ودّع شعلة الشرقية المنافسات بعد خسارته أمام الهلال (0-5) على ملعب كلية العناية الطبية، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان فريق النصر قد حسم لقب الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2025-2026 مبكرًا عند الجولة 12، ليحقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي، ويختتم مبارياته بمواجهة العلا، الجمعة، على ملعب الأول بارك.