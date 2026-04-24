كورودا: الحكم اتخذ القرار.. والأعذار مرفوضة

أوضح الياباني جو كورودا، مدرب فريق ماتشيدا زيلفيا الأول لكرة القدم، أن لاعبيه قدموا أداءً كبيرًا طوال منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة قبل النهائي، السبت، أمام الأهلي في جدة.

وقال كورودا في المؤتمر الصحافي، الجمعة، قبل المباراة المنتظرة على ملعب «الإنماء»، السبت: «سعيدون جدًا بوجودنا هنا في النهائي، واللاعبون قدموا أداءً كبيرًا، ونحن مستعدون للمباراة الغد بشكل جيد».

وأضاف المدرب الياباني، الذي قاد الفريق الوجه الجديد إلى النهائي في أول مشاركة قارية له: «ليس هناك أي حديث داخل الفريق عمّا حدث في المواجهة السابقة «أمام شباب الأهلي»، ويجب أن نركز على كرة القدم فقط.. لا توجد أمور تشغلنا عن النهائي، والحكم اتخذ قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو VAR».

وتطرق كورودا إلى قوة الخصم، قائلًا: «كما تعرفون، الأهلي قوي جدًا ويتمتع بخبرة عالية، ولديه لاعبون يملكون مهارة كبيرة.. نحن نعلم قوتهم جيدًا، لكننا سنلعب بأسلوبنا وطريقتنا الخاصة».

وأشار إلى صعوبة المهمة أمام الجماهير السعودية: «جئنا إلى جدة، ولم نلعب أمام الفرق هنا التي تتمتع بشغف كبير.. سنواجه غدًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لكن لاعبينا سيظهرون بشكل جيد وسيحاولون إظهار اسم ماتشيدا بأفضل صورة ممكنة».

وعن عامل الراحة الأقل مقارنة بالأهلي، شدد كورودا على عدم اختلاق الأعذار: «نحن مستعدون للمباراة غدًا بشكل جيد، رغم أن وقت الراحة أقل من الخصم قبل النهائي.. لكننا لا نريد اختلاق الأعذار، أمامنا تحدٍ كبير غدًا، وهو الفوز بالبطولة».

من جانبه، أكد بشوتا فوجيو، لاعب ماتشيدا، جاهزية الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي وقال: «نحن مستعدون للنهائي، ولدينا فرصة حقيقية لتحقيقها والعودة بها إلى اليابان كأبطال آسيا».

وأضاف فوجيو: «في حال ذهاب المباراة النهائية إلى ركلات الترجيح، فإننا نعتبر أنفسنا متمرسين فيها وقادرون على تجاوزها بنجاح».

وتابع: «نحترم الأهلي ولاعبيه الذين يملكون خبرة كبيرة، لكننا نريد أن نظهر كل ما لدينا غدًا في النهائي».

يُذكر أن ماتشيدا زيلفيا بلغ النهائي بعد فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 1ـ0 في نصف النهائي، فيما يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه بعد تتويجه بالنسخة الماضية.