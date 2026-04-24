محرز: نستحق النهائي.. وآمالنا كبيرة

أبدى الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تفاؤله الكبير بمستقبل القطب الجداوي الموسم الجاري.

وقال محرز في مؤتمر صحافي، الجمعة، قبل مواجهة ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب «الإنماء» في جدة : «في هذا الموسم لدينا الكثير من الأمل، ونتمنى أن تكون الأمور بشكل جيد.. هناك بعض الصعوبات، لكننا نتطلع للفوز في لقاء الغد».

وأكد النجم الجزائري أن الأهلي يستحق الوصول إلى النهائي بنسبة 100%، بفضل الأداء الكبير الذي قدمه الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف: «المباراة غدًا ستكون صعبة، ولكن مثلما ذكر المدرب، سنكون مستعدين تمامًا للمواجهة».

وتطرق محرز إلى أهمية المشاركة في النهائيات مع القطب الجداوي ، قائلًا: «كل مباراة وكل نهائي أشارك به يُعد إنجازًا بالنسبة لي مع هذا النادي الكبير.. لا أريد مقارنة إنجازاتي مع الأهلي بإنجازاتي السابقة، لكنني أتطلع إلى تحقيق المزيد من البطولات مع الفريق».

واختتم النجم الجزائري حديثه بتأكيد سعادته بالمسيرة الاحترافية التي خاضها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذا المستوى: «مسيرتي كانت رائعة، ولم أتوقع أن أكون هنا.. أنا سعيد جدًا بالإنجازات التي حققتها مع جميع الفرق التي لعبت لها».

يُذكر أن الأهلي، حامل اللقب، يسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، فيما يخوض ماتشيدا زيلفيا تجربته الأولى في النهائي.