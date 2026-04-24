ماني: عملية والدتي ناجحة.. والطاقم احترافي

أجرت ساتو توري، والدة السنغالي ساديو ماني، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، عملية جراحية ناجحة لاستبدال مفصل الركبة اليمنى، بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، على يد الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر، استشاري جراحة العظام والمفاصل.

وقال ماني في بيان، الجمعة: «إن والدته أجرت عملية ناجحة، مبديًا إعجابه بمستوى الرعاية الطبية وحسن الاستقبال الذي حظيت به خلال فترة علاجها في المستشفى».

وأوضح ماني أن التجربة كانت مميزة منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن والدته كانت على تواصل دائم معه، وتعبر عن سعادتها وارتياحها الكبيرين.

وأضاف أن طريقة الاستقبال والرعاية الإنسانية كان لها أثر إيجابي يفوق حتى تأثير العملية الطبية نفسها، الأمر الذي يعكس مستوى الاهتمام والاحترافية التي يتمتع بها الطاقم الطبي.

كما أثنى على الدور المتميز الذي قام به الفريق الطبي، مؤكدًا أن الأداء كان على أعلى مستوى، وأن التجربة بشكل عام كانت استثنائية ومحل تقدير كبير.

من جهته، بيّن الدكتور الجاسر أن والدة النجم السنغالي كانت تعاني من ألم وصعوبة في الحركة وتيبس مفصل الركبة اليمنى، وأظهرت الفحوصات الطبية، وجود خشونة حادة، وخضعت لعملية جراحية تم فيها استبدال مفصل الركبة بآخر اصطناعي عالي الجودة، وتكلل التدخل الطبي بالنجاح التام.