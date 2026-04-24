النزال الـ14 يجمع الفتح والخليج

يسعى فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى مواصلة هيمنته على ضيفه الخليج، في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الـ 29 على ملعب «ميدان تمويل الأولى» في الأحساء، الجمعة.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في 13 مباراة، انتصر أصحاب الأرض في سبع مباريات، وكسب الضيوف ثلاثًا، وحضر التعادل في ثلاث.

واستعد الفتح للمباراة من خلال مواجهتين تجريبيتين، الأولى أمام الكويت الكويتي، والثانية أمام الجيل.

ويشرف على الخليج الأوروجوياني جوستافو بويت، مدربه الجديد خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس الذي ترجح مصادر انتقاله إلى المنتخب السعودي بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.

ويتطلع المدرب الأوروجوياني إلى تحقيق الانتصار الأول مع فريقه الجديد عبر بوابة الفتح.

ويحتل الفتح المركز الـ 14 في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة، من سبعة انتصارات ومثلها تعادلات، و 13 خسارة.

ويأتي الخليج في المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، من ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات و 12 خسارة.