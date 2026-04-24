2027.. تركيا تعود إلى روزنامة «فورمولا 1»

تعود جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1، بدءًا من الموسم المقبل، بعقد يمتد خمسة أعوام، وفق ما أُعلن، الجمعة.

وتنظم الجائزة التركية على حلبة «إسطنبول بارك» التي استضافت السباق العالمي المختص في السيارات، 9 مرات بين 2005 و2011 ثم عامي 2020 و2021.

ومن المقرر تنظيم حفل الإعلان عن عودة الفورمولا 1، إلى تركيا في قصر «دولما بهتشه» في إسطنبول، بحضور الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، رئيس «فورمولا 1»، ومحمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وتمتد حلبة إسطنبول لمسافة 5.34 كلم، وتضم 14 منعطفًا، من بينها الثامن المعروف بالمنعطف الثلاثي يسارًا، والذي يُجتاز بسرعة عالية.