الحزم والرياض.. تحدّ رابع

يبحث فريق الحزم الأول لكرة القدم، عن انتصاره الثاني أمام ضيفه الرياض، في دوري روشن السعودي، ضمن الجولة الـ 29، الجمعة، في الرس.

والتقى الفريقان في دوري المحترفين في ثلاث مواجهات سابقة، كسب الحزم مباراة، وحضر التعادل في مواجهتين، ولم يتذوق الرياض طعم الانتصار .

ويسعى التونسي جلال قادري مدرب الحزم لمواصلة الانتصارات بعد فوزه الأخير على الفيحاء في الجولة الـ 28 الماضية بهدفين دون مقابل، وفي المقابل يعيش البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، مع الفريق أفضل حالاته بعد النتائج الإيجابية في الثلاث جولات الماضية بعد فوزه على الاتحاد والاتفاق والتعادل مع الشباب.

ويحتل الحزم المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد 34 من تسعة انتصارات وسبعة تعادلات و 12 خسارة.

ويأتي الرياض في المركز الـ 16 برصيد 23 نقطة من خمسة انتصارات وثمانية تعادلات و15 خسارة.