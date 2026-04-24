«NBA».. جنكينز يقترب من باكس

اقترب تايلور جنكينز، مدرب فريق ممفيس جريزليز الأمريكي الأول لكرة السلة السابق، من التعاقد مع فريق ميلووكي باكس، وذلك لتولي تدريب الفريق في دوري «NBA» للمحترفين.

وعمل المدرب الأمريكي صاحب الـ41 عامًا، مساعدًا لمدرب باكس في موسم 2018ـ2019، ضمن الجهاز الفني لمايك بودنهولزر.

وغادر جنكينز باكس يونيو 2019، لتولي منصب المدرب الرئيس في ممفيس، إذ قضى ستة مواسم، محققًا سجلًا بلغ 250 فوزًا مقابل 214 خسارة، وتمت إقالته في مارس 2025، قبل تسع مباريات من نهاية الموسم.

ويخلف جنكينز في تدريب باكس، المدرب دوك ريفرز، الذي استقال من منصبه أخيرًا، بعدما قضى ثلاثة مواسم في ميلووكي، خسر خلالها مرتين في الدور الأول من الأدوار الإقصائية، قبل أن يغيب عن «البلاي أوف» هذا الموسم للمرة الأولى بعد 9 مواسم متتالية من التأهل.

وقاد ريفرز، البالغ من العمر 64 عامًا، بوسطن سلتيكس إلى لقب الدوري عام 2008، ويمتلك سجلًا تدريبيًا في «NBA» بلغ 1194 فوزًا، مقابل 866 خسارة.

ويأتي هذا التغيير في وقت يسعى فيه باكس إلى إقناع النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بالبقاء مع الفريق.