طاقم دونيس.. 8 أسماء لا تغيب عن تجاربه

يرتبط اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجديد، بثمانية مساعدين أساسيين ضمن طاقمه الفني، يعتمد عليهم في معظم تجاربه التدريبية السابقة.

ويرجح أن يرافق هذا الطاقم دونيس في مهمته الجديدة مع الاخضر، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي أُقيل رسميًا.

ويعد سيرافيم ماكيس أنجليناس المدرب المساعد الأول، من مواليد 1967و يعمل مع دونيس منذ عام 2004 وحتى الآن.

وبدأت علاقتهما عندما تولى دونيس تدريب لاريسا اليوناني، واستمر الثنائي معًا في أيك أثينا وأتروميتوس وباوك وأبويل، ثم انتقل معه إلى الهلال عام 2015، واستمر في كل محطاته اللاحقة أبويل، باناثينايكوس، الفتح، الوحدة، والخليج.

والرجل الثاني جيانيس ستافرينوس المعد البدني الأول، عمل مع دونيس في عدة فترات، أبرزها مع أتروميتوس عام 2012، وباناثينايكوس عام 2017، ثم في السعودية مع الوحدة 2023ـ2024 والخليج منذ 2024.

ويرتبط باناجيوتيس مالياريتسيس مدرب حراس المرمى مع دونيس منذ عام 2015، وراهن عليه في فترة الهلال، واستمر معه في الشارقة وأبويل وباناثينايكوس وماكابي، ثم عاد معه إلى السعودية مع الوحدة والفتح والخليج.

ويعمل جورجيوس زيوجاس مسؤول التغذية والأداء مع دونيس منذ فترة أتروميتوس عام 2011، وحضر معه في تجاربه الأخيرة مع الفتح والوحدة والخليج .

وانضم كونستانتينوس كاستامونيتيس اختصاصي فسيولوجيا التمرين إلى طاقم دونيس منذ توليه تدريب الفتح عام 2022، ويتابع معدلات الركض وأداء اللاعبين أثناء التدريبات.

ويعتمد دونيس على جورجيوس جورجياديس محلل الأداء منذ 2020.

ويعود ميودراج ميدان المدرب المساعد وجريجوريس جورجيتساس المعد البدني، اللذين تواجدا معه في الهلال وغابا تجربة الخليج الأخيرة، إلى رحلة دونيس الجديدة مع الأخضر .

ويتمتع دونيس بخبرة واسعة في الملاعب السعودية والعربية، إذ قاد الهلال موسم 2015ـ2016 وحقق معه ألقاب كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي.

كما درب عدة أندية أخرى مثل الشارقة الإماراتي وأبويل القبرصي وباناثينايكوس اليوناني، قبل أن يعود إلى السعودية لتدريب الفتح ثم الوحدة، وأخيرًا الخليج 2024ـ2026.