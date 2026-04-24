نيوكاسل يخسر ليفرامينتو

كشف إيدي هاو، مدرب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، عن إصابة تينو ليفرامينتو، لاعب «الماكبايس»، في الفخذ، ما يُهدد مشاركته فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري، بجانب غيابه عن تشكيلة منتخب «الأسود الثلاثة»، خلال كأس العالم المقبلة.

وتعرض ليفرامينتو لما وصفه هاو، لـ«إصابة خطيرة» خلال خسارة الفريق 1ـ2، أمام بورنموث في نهاية الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن يخضع لفحص مبدئي.

وقال هاو : «من المقرر أن يخضع لفحص آخر في نهاية هذا الأسبوع لتحديد مدة غيابه بدقة، سننتظر لنرى ما إذا كان سيلعب مجددًا هذا الموسم أم لا».

ويعد ليفرامينتو لاعبًا أساسيًا، في تشكيلة المنتخب الإنجليزي بقيادة الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، هذا الموسم، ويعود ذلك لقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وينتهي الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز 24 مايو المقبل، وينبغي تقديم القائمة النهائية لمنتخب إنجلترا المشارك في مونديال 2026، بحلول الـ30 من الشهر ذاته.

ويُعد ريس جيمس، لاعب تشيلسي الإنجليزي، هو الخيار الأول لمركز الظهير الأيمن، لكنه مصاب حاليًا، بينما يتجاهل توخيل ترينت ألكسندر-أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني.

في المقابل، كان كايل ووكر، لاعب بيرنلي الإنجليزي، اعتزل اللعب الدولي مارس الماضي.

وبذلك، يبرز ضمن الاختيارات المحتملة المتبقية لمركز الظهير الأيمن كلٌ من جاريل كوانساه، وإزري كونسا، وهما مدافعان في الأصل، وكذلك بن وايت، الذي لم يكن لاعبًا أساسيًا في أرسنال.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026، 11 يونيو المقبل، وتلعب في أمريكا، كندا، والمكسيك.

وأوقعت القرعة منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية، بعدما فاز بها عام 1966، في المجموعة الـ12 بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات كرواتيا، غانا، وبنما.