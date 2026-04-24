«هجرة» والظفيري يفوزان بجائزة أفضل أسوان

أعلنت لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن جوائز دورته العاشرة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتحمل اسم رائدة السينما عزيزة أمير، ووصل عدد الأفلام المشاركة هذا العام إلى 73 فيلمًا من 34 دولة.

وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى «هجرة» من إنتاج مشترك بين «السعودية، والعراق، وبريطانيا»، وفاز بجائزة «أفضل ممثل» السعودي نواف الظفيري عن العمل نفسه.

وذهبت جائزة أفضل فيلم قصير للفيلم الفرنسي «لقد قضينا وقتًا ممتعًا»، وفاز فيلم «المينة» بجائزة أفضل فيلم، من إنتاج «المغرب، وإيطاليا، وفرنسا، وقطر»، كما فاز الفيلم الإيطالي «النموذج الكينيبالي» بجائزة لجنة التحكيم.

وتضم لجنة تحكيم الفيلم القصير النجمة بشرى، والناقد الإسباني إدواردو جيوت، وسولاي غربية.

وفاز بجائزة الاتحاد الأوروبي الفيلم التونسي «دنيا»، وترأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي النجمة سماح أنور، وتضم في عضويتها النجم باسم سمرة، والفنانة أروى جودة، والمخرجة الإسبانية ماريا أبنيا، والأكاديمي التونسي طارق بن شعبان.