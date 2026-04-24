رسميا.. 6 مقاعد سعودية في آسيا

ارتفع عدد مقاعد الأندية السعودية في البطولات القارية رسميًا من أربعة إلى ستة خلال الموسم المقبل، وفق بيان بثّه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد اجتماع عقدته لجنته الاحترافية في جدة، الجمعة.

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على تعديلات لوائح المشاركة قاريًا، التي ستُطبق حصرًا في الموسم المقبل «2026ـ2027»، بما يتماشى مع التوسع الجديد لدوري أبطال آسيا النخبة من 24 إلى 32 ناديًا.

وخصَّص الاتحاد ستة مقاعد لأندية كل من السعودية واليابان، بواقع خمسة في «النخبة»، منها ثلاثة مباشرة، واثنان للملحق، إضافة إلى مقعد واحد في دوري أبطال آسيا 2.

ومنح التوزيع الجديد ثلاثة مقاعد مباشرة في «النخبة» أيضًا لكل من الإمارات وقطر غربًا، وكوريا الجنوبية وتايلاند شرقًا.

ويبلغ إجمالي مقاعد كل من الإمارات وكوريا خمسة، بينها واحد لملحق «النخبة» ومثله لـ «آسيا 2»، مقابل أربعة فقط لقطر وتايلاند، منها مقعد «آسيا 2»، ودون تخصيص أي بطاقات ملحق لهما.

ووزّع «الآسيوي» ثلاثة مقاعد لكل من إيران والصين، بواقع اثنين مباشرين في «النخبة» وواحد في «آسيا 2».

وأيضًا ثلاثة مقاعد لأوزبكستان وأستراليا، منها واحد مباشر في «النخبة»، ومثله للملحق، وآخر لـ «آسيا 2»، فيما نال كل من العراق وماليزيا مقعدين، أحدهما لـ «النخبة»، والثاني لـ «آسيا 2».

واقتصر نصيب الأردن وفيتنام على مقعد لملحق «النخبة»، وآخر مباشر لـ «آسيا 2»، فيما خلت الحصص المخصَّصة للآخرين من مقاعد للنخبة.

واستحدث الاتحاد القاري مقعدًا جديدًا في ملحق دوري أبطال آسيا 2 لوصيف دوري التحدي الآسيوي «ثالث المسابقات».

وقدم الاجتماع توضيحات بشأن المعايير الرياضية، ومبادئ تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، وآلية التقديم وفق مبادئ الترشيح المعدلة.

وشهدت لوائح تراخيص الأندية تعديلًا أيضًا، تمثل في استحداث موعد نهائي محدد لإجراءات التقديم الاستثنائي للحصول على الترخيص، نتيجة تعديل توزيع المقاعد.

وأعلنت اللجنة تطبيق لوائح جديدة لدخول مسابقات الأندية، ابتداءً من الموسم بعد المقبل «2027ـ2028»، ومن أبرز التحديثات إدراج متطلبات إضافية ضمن معايير أهلية الاتحادات الوطنية، وعلى رأسها التطبيق الإلزامي لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» في الدوريات المحلية للدرجة العُليا للاتحادات المشاركة في «النخبة».

كما عُدِّل الحد الأدنى لمتطلبات نظام المسابقات المحلية، إضافة إلى الحد الأدنى لعدد المباريات التي يجب أن يخوضها كل نادٍ في المسابقات المحلية بالنسبة للاتحادات المشاركة في دوري التحدي الآسيوي.

وحسب بيان الاتحاد الآسيوي، ستعرض جميع القرارات لاعتمادها من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد قبل دخولها حيز التنفيذ، على أن تعمم كافة التعديلات على الاتحادات الوطنية، ونشرها عبر الموقع الرسمي لـ «القاري» في الوقت المناسب.