بعد حادثة فينيسيوس.. «يويفا» يوقف بريستياني 6 مباريات

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الأرجنتيني جانلوكا بريستياني، الجناح الدولي لفريق بنفيكا البرتغالي، ست مباريات، الجمعة، بينها ثلاث مع وقف التنفيذ، عقب حادثة مثيرة للجدل ضد النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال مواجهة دوري أبطال أوروبا، فبراير الماضي.

وبحسب البيان الصادر الجمعة، فقد قررت لجنة الانضباط إيقاف جانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، ستة مباريات رسمية في مسابقات يويفا للأندية، أو مباريات المنتخب الوطني الذي يمثله، بسبب سلوك تمييزي، مع تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف في ثلاث من تلك المباريات الست لفترة اختبار مدتها عامين.

وأُوقف بريستياني في لقاء إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال على خلفية اتهامه بالإساءة العنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

وأوقف اللاعب بالفعل مباراة واحدة خلال مواجهة إياب الملحق أمام الريال، وطلب يويفا من الاتحاد الدولي للعبة تمديد تطبيق العقوبة المذكورة أعلاه على الصعيد العالمي.

واتهم فينيسيوس اللاعب الأرجنتيني بمناداته «قردًا» خلال فوز فريقه على بنفيكا 1ـ0 في مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي المسابقة في 25 فبراير الماضي بين ريال مدريد وبنفيكا، وهو ما نفاه بريستياني.

وفتح «يويفا» تحقيقًا في الحادثة، وقرر إيقاف اللاعب البالغ 20 عامًا بشكل مؤقت عن خوض مباراة الإياب إلى حين صدور القرار النهائي.

ووضع اللاعب الأرجنتيني قميصه على فمه أثناء نقاشه مع فينيسيوس، ليبلغ بعدها نجم الريال الحكم بأنه تعرض لإهانة عنصرية، ما أدى إلى توقيف المباراة لنحو عشر دقائق.

وعدّ بريستياني حينها أنه عوقب «من دون أدلة» على أمر لم يفعله، قائلًا في مقابلة مع قناة «تيليفي» الأرجنتينية إن غيابه عن تلك المباراة التي خسرها فريقه 1ـ2 آلمه كثيرًا.

ووُجهت الدعوة إلى بريستياني للانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني من أجل المباراتين التجريبيتين ضد موريتانيا «2ـ1» وزامبيا «5ـ0» في بوينس آيرس، استعدادًا لكأس العالم 2026، لكنه لم يلعب.