بسكتة قلبية.. رحيل أسطورة الترجي

توفي مايكل اينرامو، مهاجم المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم السابق، وأسطورة الترجي التونسي، عن عمر 40 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، الجمعة.

ونعا نادي الترجي لاعبه السابق «10 مباريات دولية» على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بعد انتشار نبأ وفاته في نيجيريا: «مايكل إينرامو رحل بعد مسيرة استثنائية ستظل محفورة في ذاكرة النادي وجماهيره جيلًا بعد جيل».

وتابع النادي: «إينرامو لم يكن مجرد لاعب مر في تاريخ الترجي، بل كان رمزًا للقوة والعزيمة والإصرار، وواحدًا من الأسماء التي صنعت لحظات لا تنسى في ملاعب كرة القدم، ورفعت راية النادي عاليًا في محطات كروية خالدة».

ولعب إينرامو في الترجي بين عامي 2005 و2011، ثم موسمًا آخر في 2018ـ2017، وهو يعد أحد أساطير الفريق، حيث يحظى بشعبية جارفة في صفوف جماهيره بسبب نجاحاته وقوته الضاربة في خط الهجوم.

وإينرامو متزوج من تونسية، ويحمل الجنسية التونسية أيضًا.