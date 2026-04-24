«سانيا 2026».. طائرة الأخضر تكسب تيمور

حقق فريق السعودية «أ» الفوز على تيمور الشرقية 2ـ0 في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، ضمن دور المجموعات من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، الخميس.

وفي منافسات اللعبة ذاتها، خسر فريق السعودية «ب» أمام الصين بنتيجة 0ـ2.

وتتواصل منافسات الكرة الطائرة الشاطئية، السبت، حيث يلتقي فريق السعودية «أ» منتخب ماكاو ضمن منافسات المجموعة «أ»، فيما يواجه فريق السعودية «ب» منتخب إندونيسيا ضمن منافسات المجموعة «ج».

وفي كرة القدم الشاطئية، تقرر تأجيل مواجهة فريق السعودية أمام المنتخب الإماراتي إلى السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة سانيا الصينية، التي تستضيف دورة الألعاب الآسيوية.