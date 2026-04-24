سلوت يحصل على جائزة الأداء الأفضل

حصل الهولندي أرنه سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، على جائزة أفضل أداء في الأسبوع، المقدمة من رابطة مدربي الدوري الممتاز.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة للمدرب الهولندي تقديرًا لفوز ليفربول 2ـ1 على إيفرتون في ديربي الـ«ميرسيسايد» الأحد الماضي، بعد أن ضمن هدف فيرجيل فان دايك، قلب الدفاع، «90+10»، النقاط الثلاثة في أول زيارة لهم إلى ملعب «هيل ديكنسون».

وذكر الموقع الرسمي لليفربول أنه قد تم اختيار الشكل الذي ظهر عليه الفريق كأفضل أداء في جميع مباريات الدوري الممتاز، ودوري البطولة الإنجليزية، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية.

ويمر ليفربول بموسم عصيب، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 25 عن مانشستر سيتي المتصدر، كما ودّع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية، وخسر أيضًا في بطولتي الكأس بإنجلترا.