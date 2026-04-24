إصابة الإحماء تبعد عسيري أمام الفتح

اضطر الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، في اللحظات الأخيرة، إلى استبعاد المدافع أحمد عسيري من القائمة الأساسية من مباراة الفتح، الجمعة، بسبب معاناته من إصابةٍ مفاجئةٍ، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وتعرَّض اللاعب «34 عامًا» للإصابة خلال عملية الإحماء على ملعب «ميدان تمويل الأولى» استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، ما أجبر المدرب الأوروجوياني على إجراء تغييرٍ قبل انطلاق المباراة، تضمَّن دخول عبد الله الحافظ القائمة الأساسية بدلًا من عسيري المصاب.

بذلك، يسجل عسيري غيابه الـ 12 عن المشاركة مع فريقه في الدوري الموسم الجاري بعد أن قاد خط الدفاع في 16 لقاءً، نال خلالها خمسَ بطاقاتٍ صفراء.

وانضمَّ اللاعب إلى صفوف الخليج، الصيف الماضي، قادمًا من نادي الرياض بموجب عقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2027.