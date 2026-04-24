الرئيسية / الكرة السعودية

إصابة الإحماء تبعد عسيري أمام الفتح

أحمد عسيري، مدافع فريق الخليج، لحظة الوصول إلى «ميدان تمويل الأولى» استعدادًا للقاء الفتح، الجمعة (المركز الإعلامي - الخليج)
الأحساء -عادل الدحيلان 2026.04.24 | 08:19 pm

اضطر الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، في اللحظات الأخيرة، إلى استبعاد المدافع أحمد عسيري من القائمة الأساسية من مباراة الفتح، الجمعة، بسبب معاناته من إصابةٍ مفاجئةٍ، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».
وتعرَّض اللاعب «34 عامًا» للإصابة خلال عملية الإحماء على ملعب «ميدان تمويل الأولى» استعدادًا لمواجهة الفتح ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، ما أجبر المدرب الأوروجوياني على إجراء تغييرٍ قبل انطلاق المباراة، تضمَّن دخول عبد الله الحافظ القائمة الأساسية بدلًا من عسيري المصاب.
بذلك، يسجل عسيري غيابه الـ 12 عن المشاركة مع فريقه في الدوري الموسم الجاري بعد أن قاد خط الدفاع في 16 لقاءً، نال خلالها خمسَ بطاقاتٍ صفراء.
وانضمَّ اللاعب إلى صفوف الخليج، الصيف الماضي، قادمًا من نادي الرياض بموجب عقدٍ يمتد حتى 30 يونيو 2027.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News
