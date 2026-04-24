ثلاثية الغرب.. مهمة الأهلي في نهائي آسيا

يحمل فريق الأهلي الأول لكرة القدم على عاتقه مهمة إبقاء لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في غرب القارة للموسم الثالث على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 20 عامًا.

ويدافع الأهلي عن لقبه عندما يلتقي ماتشيدا زيلفيا الياباني، السبت، على ملعب «الإنماء» في نهائي النسخة الجارية من البطولة.

وكسِب العين الإماراتي النسخة قبل الماضية، الأخيرة تحت مسمَّى «دوري أبطال آسيا» قبل إضافة وصف «النخبة» إلى الاسم، وتغيير شكل مرحلة المجموعات.

وإذا فاز الأهلي على ماتشيدا، سيكون اللقبُ من نصيبِ فريقٍ مُنتمٍ إلى غرب القارة للمرة الثالثة على التوالي. وقد حدث ذلك للمرة الأخيرة عندما فاز العين بأول نسخ دوري الأبطال، 2003، وحصد الاتحاد اللقبين التاليين، 2004 و2005.

ومنذ استحداث المسابقة، حصدت فرق الشرق اللقب في 14 نسخةً من إجمالي 22، واقتنص الغرب ثمانية ألقاب، خمسٌ منها سعودية، باسم الاتحاد مرتين والهلال مرتين والأهلي العام الماضي، مقابل مرتين للعين، ومرة للسد القطري.

واحتكر الشرق اللقب سبع مواسم متتالية، بين 2012 و2018، وخمسًا متتالية، بين 2006 و2010.