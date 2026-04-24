أمام الخليج.. الفتح يكرر انتصار الدور الأول

كرَّر فريق الفتح الأول لكرة القدم سيناريو انتصاره على الخليج في الدور الأول بعد أن تفوَّق عليه مجدَّدًا 1ـ0 في المباراة التي جرت، الجمعة، على ملعب «ميدان تمويل الأولى» ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وحسم الفريق الأحسائي المواجهة لصالحه بفضل الهدف الذي سجله سعيد باعطية عند الدقيقة 60، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها مباراة الدور الأول، وحينها حمل هدف الفتح توقيع الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

واستعاد الفتح، بهذا الانتصار، توازنه بعد خسارتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 31 نقطةً في المركز الـ 13. في المقابل، تلقَّى الخليج خسارته الأولى تحت قيادة مدربه الأوروجوياني جوستافو بويت، الذي تولى المهمة خلفًا لليوناني جورجيوس دونيس، المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

وتجمَّد رصيد الفريق الشرقي عند 31 نقطةً في المركز الـ 11 بعد أن واصل غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة تواليًا «تعادلٌ وخسارتان».