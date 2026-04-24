إستيفاو خارج حسابات المونديال

أصبحت آمال البرازيلي إستيفاو، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، في المشاركة بكأس العالم موضع شك بعد تأكيد غيابه عن بقية الموسم، بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ولم يتضح ما إذا كان اللاعب سيتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي تجرى خلال يونيو ويوليو المقبلين.

كما لم يحدد كالوم مكفارلين، المدرب المؤقت للفريق، موعدًا لتعافي إستيفاو بعد إصابته في الشوط الأول من مباراة الأسبوع الماضي ضد مانشستر يونايتد.

وقال مكفارلين: «للأسف، لن يلعب إستيفاو معنا بقية الموسم، لأنه سيغيب لفترة من الوقت، هذا أمر مؤسف حقًا، خاصة بالنسبة للاعب شاب وموهوب مثله.. أنا متأكد من أنه يأمل بشدة في المشاركة في كأس العالم، لكنني لست متأكدًا من ذلك».

وتم استبدال إستيفاو «19 عامًا» بعد 16 دقيقة من خسارة فريقه 0ـ1 على ملعب «ستامفورد بريدج»، وغاب عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه 0ـ3 أمام برايتون.

وانضم إستيفاو إلى تشيلسي من بالميراس البرازيلي العام الماضي، وسجَّل ثمانية أهداف الموسم الجاري، وكان من المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لكأس العالم، بعد تسجيله خمسة أهداف في آخر ست مباريات دولية له.