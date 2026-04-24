بويت بعد الخسارة الأولى: كرة القدم غير منصفة

تحسر الأوروجوياني جوستافو بويت، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، على الخسارة أمام الفتح 0ـ1، الجمعة، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بأنها غير منصفة.

ومني المدرب الأوروجوياني بالخسارة في ظهوره الأول على رأس الجهاز الفني للفريق الخلجاوي بعد أن تولى المهمة خلفًا لليوناني جورجوس دونيس، المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي.

وقال بويت، في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «احترمنا الفتح، والجميع يتفق أننا كنَّا الأفضل، ولكن كرة القدم غير منصفة في بعض الأوقات».

وأضاف مدرب الخليج: «استقبلنا هدفًا غريبًا، ومع الأسف لم نتمكن من التسجيل وهو الأمر الوحيد الذي لم يحدث في المباراة».

وكشف بويت عن تسلمه تقريرًا خاصًا بالفريق من اليوناني دونيس، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يعرف عددًا من لاعبيه الأجانب الذين أشرف عليهم إبان فترة تدريبه المنتخب اليوناني.

وعن خططه مع الفريق في الفترة المقبلة، أجاب المدرب الأوروجوياني: «لن تكون هناك تغييرات فنية بل لمسات بسيطة جدًّا».