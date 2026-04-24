جزائية الحزم تربك الرياض

قلب فريق الحزم الأول لكرة القدم تأخره أمام ضيفه الرياض بهدف إلى انتصار 2ـ1، الخميس، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول في ختام مباريات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وكرَّر الفريق القصيمي سيناريو الدور الأول ذاته عندما تغلب على الفريق العاصمي بالنتيجة ذاتها خلال مواجهتهما في الجولة الـ12، 29 ديسمبر الماضي.

ورفع الحزم رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، بينما تعقد موقف الرياض، إذ ما زال في المركز الـ 16 «أحد مراكز الهبوط» برصيد 23 نقطة، مع تبقي خمس جولات على النهاية.

وتقدم الضيوف بهدف السبق عن طريق البرتغالي توزي من ركلة جزاء عند الدقيقة «41» انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وفي الشوط الثاني أدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق لورينز روزيه عند الدقيقة «49»، وفي الوقت بدل الضائع احتسب محمد الشمراني، حكم المباراة، جزائية ثانية، ولكن هذه المرة لصالح الحزم سجَّل منها يوسف المزيريب عند الدقيقة «90+4»، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق القصيمي بهدفين مقابل هدف للفريق العاصمي.

ويحل الحزم ضيفًا على نيوم، الثلاثاء المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستضيف الرياض نظيره القادسية، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري.