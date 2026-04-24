الآسيوي لـ «الرياضية»: السوبر خارج حساباتنا

كشف لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن فكرة إعادة بطولة كأس السوبر الآسيوي لا تزال خارج حساباته في المرحلة الجارية.

وأوضح المصدر ذاته، أن ملف تنظيم البطولة غير مطروح للنقاش حتى بعد تحديد بطلَي دوري أبطال آسيا للنخبة و«دوري آسيا 2»، مشيرًا إلى عدم وجود أي توجُّه رسمي لإعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

وبيَّن أن الاتحاد القاري لا يملك في الوقت الراهن أي خطط لبحث إجراء مواجهة بين بطلَي البطولتين، أو تنظيم نهائي لكأس السوبر الآسيوي العامَ الجاري.

ويترقَّب الشارع الرياضي الآسيوي تحديد هوية بطلَي البطولتين القاريتين حيث يلتقي الأهلي السعودي فريق ماتشيدا زيلفيا، السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يواجه النصر السعودي فريق جامبا أوساكا، 16 مايو المقبل، في نهائي بطولة «آسيا 2» على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وجرت النسخة الأخيرة لكأس السوبر الآسيوي عام 2002، وحقق لقبها فريق سوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي بعد الفوز على الهلال السعودي بركلات الترجيح، لتتوقَّف البطولة بعدها.