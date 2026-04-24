جوميز: الخليج قوي.. وانتصرنا بالتركيز

أرجع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الانتصار على الخليج 1ـ0، الجمعة، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي إلى تركيز لاعبيه خلال اللقاء، مشدِّدًا في الوقت ذاته على صعوبة المواجهات المقبلة.

وذكر جوميز خلال المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة: «المباراة كانت صعبةً جدًّا، وفريق الخليج كان قويًّا، لكنَّنا ركزنا بشكلٍ كبيرٍ».

وأضاف المدرب البرتغالي: «كنا أفضل في الشوط الثاني على الرغم من ضياع بعض الفرص».

وتوقَّع مدرب الفتح مبارياتٍ صعبةً لفريقه في الجولات المقبلة، واصفًا الأمر بالطبيعي مع قرب انتهاء الموسم الرياضي.