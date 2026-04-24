وكالة البولندي: ليفاندوفسكي لم يرفض روشن

أكدت «Gol International»، وكالةُ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب برشلونة، عدم رفض موكلها الانتقال إلى دوري روشن السعودي حسبما ذكرت تقاريرُ إسبانيةٌ خلال الأيام الماضية.

ووفقًا لصحيفة «أس» الإسبانية، تلقَّى ليفاندوفسكي عروضًا مغريةً من السعودية، وهي عروضٌ كانت وكالته تدرسها بجدية خلال الأشهر الماضية، لكنَّه رفضها.

وتابع التقرير أن «البلوجرانا» لم يُغلق الباب نهائيًّا أمام النجم البولندي، إذ قدّم النادي الكاتالوني عرضًا لتجديد عقد اللاعب، وإن كان بشروط مخفَّضة.

وفي حديثها لـ «الرياضية» قالت وكالة اللاعب: «غير صحيح أن ليفاندوفسكي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، بل بالعكس روشن خيارٌ متاحٌ للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن لا يوجد أي تقدم في المفاوضات حتى هذه اللحظة».

وخاض المهاجم البولندي 40 مباراةً مع الفريق الكاتالوني بكل المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، وسجل له 17 هدفًا، وصنع ثلاثة.

وفي آخر ثلاث مباريات لبرشلونة، لعب ليفاندوفسكي 11 دقيقةً فقط، كانت أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، بينما تم استبعاده في مباراتي إسبانيول وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني.