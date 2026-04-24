دولاك: خسارة الحزم مفاجئة

وصف البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، الخسارة 1ـ2 أمام مضيفه الحزم بـ «غير المتوقَّعة» عطفًا على أداء الفريق، والفرص التي سنحت له للتسجيل أمام مرمى المنافس خلال مباراتهما ضمن دوري روشن السعودي، الخميس.

وقال المدرب البرازيلي في مؤتمرٍ صحافي عقب اللقاء: «من الصعب جدًّا الحديث عن مباراة اليوم، خاصَّةً أنها انتهت بنتيجةٍ غير متوقَّعةٍ. كلُّ مباراةٍ لها متطلباتها الخاصَّة، وناقشنا تفاصيلها كثيرًا طوال الأسبوع الماضي».

وأضاف: «اليوم منحنا فيكتور وتوزي حريةً أكبر في التحرك، واللعب من الصندوق إلى الصندوق بحثًا عن تنويع الحلول الهجومية، والوصول بشكلٍ أفضل إلى مرمى المنافس».

وأكد دولاك أن سوء الطالع، وعدم التوفيق حالا دون التسجيل على الرغم من الفرص التي أتيحت للاعبين أمام مرمى الحزم.

واختتم مدرب الرياض حديثه بالقول: «أمامنا خمس مبارياتٍ متبقية، وما زالت لدينا الفرصة لتحقيق هدفنا بالبقاء في دوري روشن السعودي، وسنقاتل حتى النهاية من أجل ذلك».

ويحتل الرياض المركز الـ 16، وهو أحد مراكز الهبوط، برصيد 16 نقطةً مع تبقي خمس جولاتٍ على نهاية الدوري.