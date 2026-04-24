ألكاراز يغيب عن رولان جاروس وروما

أعلن الإسباني كارلوس ألكاراز، لاعب التنس، المصنف الثاني عالميًا، الجمعة، أنه لن يدافع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» التي تنطلق منافسات قرعتها الرئيسية 24 مايو المقبل، بعد أن كشفت فحوصات أجريت على معصمه المصاب عن أنه لن يكون جاهزًا في الوقت المناسب.

وأصيب اللاعب الإسباني، الفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، في الدور الأول من بطولة برشلونة المفتوحة أبريل الجاري قبل أن ينسحب منها.

ويمهد انسحاب ألكاراز الطريق أمام الإيطالي يانيك سينر للفوز باللقب الوحيد في البطولات الكبرى الذي يغيب عن خزانته، وفاز الإيطالي ببطولة أستراليا المفتوحة ​مرتين، وويمبلدون العام ​الماضي، وبطولة أمريكا المفتوحة في 2024.

وقال ألكاراز صاحب الـ 22 عامًا: «بعد نتائج الفحوصات التي أجريت الخميس، قررنا أن الحكمة تقتضي توخي الحذر وعدم المشاركة في روما ورولان جاروس، بينما ننتظر لتقييم تطور الوضع لنقرر متى سنعود إلى الملعب».

وأضاف: «إنها لحظة صعبة بالنسبة ⁠لي، لكنني متأكد من أننا ‌سنخرج أقوى من هذه المحنة».

وبعد ‌فوزه ببطولة أستراليا المفتوحة ​العام الجاري، كان ألكاراز يتطلع ‌إلى الفوز بلقبه الثالث تواليًا في رولان ‌جاروس.

وسيغيب الآن عن جميع بطولات الملاعب الرملية، ونصب عينيه بطولة ويمبلدون في يونيو المقبل.

ولم يغب ألكاراز عن إحدى البطولات الكبرى منذ أستراليا المفتوحة 2023 عندما ‌حرمته إصابة في الساق من المشاركة.

وتغلب على المصنف الأول عالميًا حاليًا في نهائي فرنسا المفتوحة الماراثوني العام الماضي، إذ أنقذ ثلاث نقاط للبطولة قبل أن يتوج باللقب بعد خمس ساعات و29 دقيقة من المنافسة.