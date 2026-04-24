قادري: لاعبو الحزم مظلومون إعلاميّا

يرى التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن لاعبي فريقه لم ينالوا حقهم إعلاميًا ـ على حد قوله ـ رغم النتائج الجيدة التي ظلوا يحققونها في الفترة الأخيرة، وعودتهم في النتيجة بعد التأخر للمرة السادسة الموسم الجاري، وعد الانتصار تاريخيًا بوصفه الرابع تواليًا على ملعب النادي.

وقلب الحزم تأخره بهدف أمام ضيفه الرياض إلى انتصار 2-1 في ختام مباريات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي، الخميس.

وقال قادري في مؤتمر صحافي عب المباراة: «أبارك للجميع هذا الفوز المهم وتحقيق ثلاث نقاط أمام فريق متطور جدًا، خاصة في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «وعلى الرغم من ذلك أرى أن لاعبينا لم ينالوا حقهم إعلاميًا، لأن العودة في مثل هذه المباريات ليست سهلة، وهذه المباراة السادسة التي ننجح فيها بالعودة بعد التأخر، وهذا يعكس شخصية الفريق».

وتابع: «اليوم نعمل على تحقيق أهدافنا ونزرع روح الانتصار داخل المجموعة، والحمد لله ابتعد الفريق عن مناطق الخطر».

وعن سبب النتائج الجيدة للفريق قال المدرب التونسي: «أشعر بفخر كبير بهؤلاء اللاعبين الذين آمنوا بالمشروع وآمنوا بكل ما طلبناه منهم منذ البداية، ففي الدور الأول لعبنا بعض المباريات في بريدة، وكان لذلك تأثير علينا، أما اليوم فنلعب على أرضنا وبين جماهيرنا، ونجحنا في تحقيق رقم تاريخي لنادي الحزم بالفوز في أربع مباريات متتالية على ملعبنا».