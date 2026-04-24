سلوت: بالاس صعب.. وصفقة وودمان ناجحة

حذر الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، من خطورة كريستال بالاس، وذلك قبل مباراتهما السبت على ملعب «أنفيلد» لحساب الجولة الـ 34 للدوري الممتاز، موضحًا أنهم يقدمون مستوى مقبولًا خلال الفترة الأخيرة جعلهم في مرتبة مؤهلة إلى دوري الأبطال.

والتقى الفريقان في الدوري الممتاز 33 مرة كانت الغلبة لليفربول بـ 20 فوزًا مقابل سبع خسائر وستة تعادلات. وانتهت المواجهة الأخيرة لصالح بالاس لحساب الجولة السادسة من الموسم الجاري.

وقال سلوت، في مؤتمره الصحافي الجمعة: «ما يجعل كريستال بالاس خصمًا صعبًا للغاية هو مستوى اللاعبين.. أعتقد أنَّ لديهم فريقًا جيدًا. كان لديهم فريق جيد بالفعل قبل عامين أو ثلاثة.. مارك جويهي الآن في مانشستر سيتي، وإيبيريتشي إيزي مع أرسنال، ومايكل أوليسيه، في بايرن ميونيخ ويشق طريقه نحو النجاح. وبالطبع، لديهم مدرب كفؤ للغاية، قادر على غرس الانضباط في الفريق، ومن الصعب جدًّا خلق فرص للتسجيل أمامهم».

وأضاف: «إنهم يتميّزون بأسلوب لعبٍ مباشرٍ للغاية، مع مهاجمين جيّدين ينطلقون بسرعةٍ خلف الدفاعات. لذا، أعتقد أنهم، بعد أرسنال، الأقل استقبالًا للأهداف، وهذا يُخبرك الكثير، وهناك سببٌ لذلك، فهم نادرًا ما يُتيحون فرصًا للتسجيل».

وذكر المدرب أنَّ الفريق في وضع جيد لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل: «هذا ما فعلته بنا النتائج أخيرًا. أعتقد أننا حصدنا 16 نقطة في آخر ثماني مباريات، ولا يبدو الأمر كذلك دائمًا لأننا واجهنا باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بينها. لكن مستوانا في الدوري أخيرًا مقبول».

وحول وضع المهاجم الفرنسي هوجو إكيتيكي، الذي خضع لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في وتر أخيل خلال إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان في وقت سابق من هذا الشهر، أوضح سلوت: «سارت الجراحة على ما يرام. هذه هي الخطوة الأولى المهمة التي كان عليه اتخاذها.. لكنني أعتقد أنه في عملية إعادة تأهيل طويلة كهذه، هناك العديد من الخطوات الحاسمة التي يجب اتخاذها قبل أن تتمكن من تحديد المدة التي ستستغرقها العملية. ستستغرق وقتًا طويلًا».

وسيستعيد ليفربول حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، الغائب عن آخر ست مباريات بسبب الإصابة، وقد يكون لائقًا للمشاركة في ظل غياب زميله الجورجي جيورجي مامارداشفيلي للإصابة أيضًا، بحسب سلوت.

وعن ثقته في الحارس فريدي وودمان إذا لم يتمكن بيكر من اللعب ضد بالاس، بيَّن المدرب الهولندي: «لسبب وجيه، تعاقدنا مع حارس مرمى ثالث ذي خبرة.. عادةً لا نحتاج إليه كثيرًا، لكن قد تحدث مواقف كهذه إذا أُصيب أحد الحارسين أو تعرّض الآخر للإيقاف، وهذا عادةً ما يكون أكثر منطقية من توقع إصابتهما معًا، حينها يصبح وجود احتياطي ثالث ذي خبرة ضروريًّا، ولهذا كنَّا سعداء بانضمامه إلينا هذا الصيف».

ووصل وودمان «29 عامًا» من بريستون، الذي يلعب في بطولة الـ«تشامبيونتشيب» في صفقة انتقال حرة. وسبق له أن مثَّل العديد من الأندية أبرزها نيوكاسل وبورنموث.