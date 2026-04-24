السبت.. النصر يفتح ملف الأهلي

يعاود لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباتهم، السبت، بعد تمتعهم بإجازة لمدة يومين عقب بلوغ نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد الفوز على الأهلي القطري 5ـ1 ضمن نصف النهائي، الأربعاء.

وكانت إدارة النادي العاصمي منحت اللاعبين حرية البقاء في دبي أو العودة إلى الرياض بعد نهاية مواجهة الأهلي القطري، حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وينتظر أن يبدأ البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق النصراوي، خلال الحصة التدريبية التي تستأنف على ملعب «دار النصر»، في العمل على تجهيز لاعبيه لموقعة الكلاسيكو أمام الأهلي في قمة الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك، الأربعاء المقبل.

ويتصدر النصر الترتيب العام للدوري برصيد 76 نقطة متفوقًا بـ10 نقاط على الأهلي، صاحب المركز الثالث الذي يملك مباراة مؤجلة.