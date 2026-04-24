كأسك.. وجمهورك وراك

تتَّجه أنظار الرياضيين السعوديين في الـ 07:15 من مساء السبت صوبَ ملعب الإنماء لمتابعة ممثلهم الكروي الأهلي أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتأهب الأهلي لإضافة إنجاز جديد إلى سجلاته بانتزاع اللقب القاري الكبير، ليُجدِّد ما فعله العام الماضي بتحقيق البطولة الآسيوية بعد الفوز على كاواساكي الياباني.

وفي حال تحقيقه اللقب، سيعادل الأهلي القطبين السعوديين الهلال والاتحاد بلقبَين لكل فريق، في وقت حقَّقت فيه فرق الشرق اللقب في 14 نسخةً من إجمالي 22، واقتنص الغرب ثمانية ألقاب، خمسةٌ منها سعودية، باسم الاتحاد مرتين والهلال مرتين والأهلي العام الماضي، مقابل مرتين للعين، ومرة للسد القطري. واحتكر الشرق اللقب سبعة مواسم متتالية، بين 2012 و2018، وخمسةً متتاليةً، بين 2006 و2010.

وفي الجانب الميداني، وفي إطار تحضيرات النهائي، اختار الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عشرة لاعبين للبدء بهم بشكل أساسي في اللقاء أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في حين يفاضل بين الفرنسي إنزو ميو، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس لإكمال القائمة، وفق مصادر «الرياضية».

وكشفت المناورة الأخيرة عن اعتماد المدرب على السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، وأمامه في خط الدفاع ريان حامد، والتركي ميريح ديميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، وزكريا هوساوي، وثلاثي الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إنزو ميو قبل أن يُخرجه، ويُدخِل البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، إضافةً إلى الجزائري رياض محرز والبرازيلي ويندرسون جالينو، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.