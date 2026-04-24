في ليلة التتويج.. سيدات النصر يكتسحن العلا بخماسية

احتفل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات بلقب الدوري الممتاز موسم 2025ـ2026 بصورة مثالية بعد فوزه على ضيفه العلا 5ـ1 على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الـ14 «الأخيرة» من البطولة، الجمعة.

وسجَّل خماسية النصر على مدار الشوطين بسمة الشنيفي «هدفين» وأندريا فاريا ونسرين بهلولي وكلارا لوفانجا، بينما أحرزت سلمى كابيتانوفيتش هدف المباراة الوحيد للعلا.

واستطاع النصر الحفاظ على لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي في تاريخه، بعدما جمع 39 نقطة من 14 مباراة، إذ فاز في 13 مباراة وخسر واحدة. وكان الفريق الأقوى هجومًا ودفاعًا، حيث سجّل 55 هدفًا، واستقبل 12 هدفًا.

وتمكن من الحفاظ على شباك نظيفة أربع مباريات، كما تتصدر التنزانية كلارا لوفانجا هدافات الدوري بـ 24 هدفًا.

كما أنَّ هذه المرة الثانية التي يحسم فيها النصر لقب الدوري على حساب غريمه التقليدي الهلال، إذ حسم لقب النسخة الثانية 2023ـ2024 بالأهداف ذاتها «4ـ2».

والجدير بالذكر أنَّ النصر استطاع الحفاظ على لقب الدوري أربع مرات على التوالي، كما حقق لقب النسخة الأولى من كأس السوبر السعودي 2025، وخطف لقب بطولة تحدي الشتاء 2025.