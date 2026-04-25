مباركة: القمة مكان النصر الطبيعي

عبَّرت مباركة الصيعري، لاعبة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، عن فخرها بعد تتويج فريقها بلقب الدوري الممتاز للسيدات لموسم 2025ـ2026.

وقالت مباركة، في حديث لـ«الرياضية»: «أشعر بفخر كبير بتحقيق هذا الإنجاز، خاصة أننا تمكنا من الحفاظ على اللقب لأربعة مواسم متتالية، وهذا ليس بالأمر السهل».

واستكملت حديثها أنَّ النصر يستحق القمة دومًا، قائلة: «فخورة بتمثيل نادي النصر بأفضل صورة، ونسعى دائمًا إلى البقاء في القمة، لأن هذا المكان الذي يستحقه النادي».

وأوضحت أنَّ اللقب جاء بعد عمل كبير وجهد مستمر: «هذا الإنجاز لم يتحقق بسهولة، بل كان نتيجة تعب وتمارين يومية وضغط مستمر، وكنَّا نؤمن من البداية أنَّ الوصول يحتاج إلى عمل كبير، استحققنا هذا اللقب».

كما أشارت إلى أهمية دورها خلال المواسم الماضية: «كوني عنصرًا أساسيًّا خلال الأعوام الأربعة الماضية يعني لي الكثير، وهو نتيجة اجتهاد مستمر ورغبة دائمة في التطور، وما زلت أطمح إلى تقديم الأفضل».

واختتمت حديثها بشكر الجهاز الفني واللاعبات والإدارة: «أشكر الجهاز الفني واللاعبات والإدارة على كل الجهود، لأنَّ الذي وصلنا إليه كان نتيجة عمل جماعي، وكلنا كنَّا نعمل لهدف واحد وهو أننا نكون الأفضل ونستمر في المنافسة».