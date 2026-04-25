الأهلي أمام مهمة كسر الشراكة اليابانية

يقف فريق الأهلي الأول لكرة القدم، السبت، أمام فرصة لا تقتصر على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بل تمتد إلى كسر التعادل التاريخي في النهائيات القارية بين الأندية السعودية واليابانية، حين يواجه ماتشيدا زيلفيا على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتقاسمت الأندية السعودية واليابانية نتائج أربعة نهائيات سابقة جمعتهما، وخرج كل طرف منهما حينها بلقبين، ويتجدد السيناريو القاري مجددًا، واضعًا فرصة لتفوق أحد الطرفين.

وبدأت السلسلة في نهائي نسخة 2017، حين تعادل الهلال مع أوراوا ريد دايموندز الياباني 1ـ1 ذهابًا في الرياض، إذ سجل البرازيلي رافائيل سيلفا أولًا للفريق الياباني، قبل أن يعادل السوري عمر خربين للهلال. وفي الإياب، حسم أوراوا اللقب بفوزه 1ـ0 بهدف رافائيل سيلفا.

وفي نسخة 2019، رد الأزرق العاصمي اعتباره أمام أوراوا، بعدما فاز ذهابًا 1ـ0 في الرياض بهدف البيروفي أندريه كاريو، ثم كرر تفوقه إيابًا 2ـ0 في سايتاما عبر قائده الحالي سالم الدوسري، والفرنسي بافيتيمبي جوميز، ليتوج باللقب الآسيوي الغائب أعوامًا طويلة.

وتجدد الموعد بين الطرفين في نهائي نسخة 2022، حين تعادل الهلال وأوراوا 1ـ1 في الرياض، بعدما افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال، قبل أن يعادل المخضرم شينزو كوروكي للفريق الياباني.

وفي الإياب، خطف أوراوا اللقب بفوزه 1ـ0 بعد هدف عكسي سجله أندريه كاريو بالخطأ في مرماه.

وجاء الرد السعودي الأخير عبر الأهلي في نهائي 2025، حين تفوق على كاواساكي فرونتال الياباني 2ـ0 على ملعب الإنماء، بهدفين سجلهما البرازيلي جالينو والإيفواري فرانك كيسيه.

ومع بلوغ الأهلي نهائي النسخة الحالية أمام ماتشيدا، يعود الصراع السعودي الياباني إلى الواجهة، لكن هذه المرة بشعار كسر التعادل التاريخي.